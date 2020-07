Kulusevski, ancora gol e assist ieri col Brescia: solo Immobile più decisivo in questo campionato

vedi letture

Dejan Kulusevski continua a impressionare, in attesa del grande salto previsto a fine stagione. Il talento di proprietà della Juventus, attualmente in prestito al Parma, ha sia segnato che servito almeno un assist in quattro partite in questa Serie A: solo Ciro Immobile (sei volte) ci è riuscito in più gare nel torneo in corso. Una conferma, l'ulteriore, di quanto questo classe 2000 sia già diventato decisivo nel massimo campionato italiano.

Ieri, nella vittoria dei ducali contro il Brescia, è stato proprio lo svedese infatti a fornire un assist e segnare un gol : 2-1 finale il risultato del match, valido per il 36° turno.