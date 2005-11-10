TMW Radio Lazio, Bucchioni: "Non c'è via d'uscita per Lotito che vendere il club"

Il giornalista Enzo Bucchioni è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com. Ed è partito dalla situazione in casa Lazio: "Lotito vuole la Reggina? Sono operazioni politiche, che poi appena sarà eletto la rivenderà, anche perché ci sono normative ben precise, entro il 2028 nessuno può avere le oppie proprietà. Il calcio purtroppo non c'entra nulla".

Lazio, situazione difficile:

"Non escludo anche io che Gattuso lasci prima di essere ufficializzato. Lo ha fatto a Firenze, quando capì che non c'erano le condizioni per poter lavorare. E' il suo carattere. E' uno schietto, che prende posizioni anche drastiche. Aspettiamo".

Cosa aggiunge?

"E' una situazione difficile sanabile. Non vedo una via d'uscita, è un braccio di ferro tra tifosi e Lotito. Spero che faccia un passo indietro. Serve un presidente gradito che possa riaprire il dialogo. Vedo uno scontro che farà morti e feriti, e ci rimetterà la Lazio".

Anche il Milan vive un momento delicato:

"Loro festeggiano per il pareggio dei conti, l'aspetto sportivo non conta. Il modo di ragionare di un fondo è questo purtroppo. Un fondo deve tenere alto il brand, se non vuoi rimetterci. In questo momento chi ti da certe cifre per il Milan?".

Inter, troppi 50 mln per Palestra?

"No, perché è un 2005, ho visto tutte le partite del Cagliari, è straordinario. Ha avuto una crescita importante, ha capacità di difendere, attaccare, forza fisica. Vedo pochi di prospettiva con quelle capacità. Potrebbe essere un investimento per l'Inter. E poi fidiamoci di Marotta e Ausilio. Io ci metto la mano sul fuoco su di lui, è un prospetto che può diventare un numero 1 in Europa".

Sarri può impuntarsi?

"C'è l'ok di Sarri, per questo stanno puntando Savona come alternativa".

Napoli, sarà un nuovo Lukaku con Allegri?

"Credo si auguri il Napoli che faccia un grande Mondiale per venderlo. L'ingaggio, gli infortuni, l'avere già Hojlund che dà ampie garanzie...e poi a Lukaku non puoi dire di stare in panchina. Sono tutte controindicazioni che mi fanno pensare che andrà via. E poi non è amatissimo dai tifosi dopo quanto accaduto negli ultimi mesi".

Juve, come finirà con Vlahovic?

"E' quello ideale per Spalletti lì davanti. Con Carnevali è cambiata l'aria, ce la metterà tutta per trovare un punto d'incontro. Se poi Vlahovic andrà dritto sulla sua linea, non c'è margine di trattativa".

Fiorentina, che ne pensa del caso Antognoni?

"Qui entriamo in queste dinamiche personali. Antognoni ha sofferto tanto questa situazione, essere trattato come uno qualsiasi. Le sofferenze personali vanno rispettate. E' il centenario anche di questa proprietà che lo ha tenuto ai margini".