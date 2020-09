Lazio, fissata amichevole contro il Benevento il 19 settembre: sarà Inzaghi contro Inzaghi

vedi letture

Nuova amichevole per la Lazio, tutta in famiglia, un assaggio dello scontro che presto ci sarà anche in campionato. Come comunicato sui profili social ufficiali del club: Inzaghi affronterà il Benevento del fratello Pippo il prossimo 19 settembre alle 18 allo Stadio Olimpico.