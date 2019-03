Le pagelle del Carpi - Attacco incolore, Mustacchio non basta

Risultato finale: Palermo-Carpi 4-1

Piscitelli 4.5 - Raccoglie per quattro volte il pallone dalla propria porta, insieme alla difesa non fa il meglio per opporsi agli avversari.

Sabbione 5 - Gara a rendimento alterno, meglio nella ripresa quando si spinge anche in avanti.

Krešić 4.5 - Un paio di interventi interessanti, ma nel finale perde lucidità e si lascia buttare fuori per proteste.

Poli 5 - Non è preciso in copertura sul gol di Falletti, non sempre appare lucido in impostazione.

Rolando 5 - Pasticcia in occasione del secondo gol del Palermo, lasciando ripartire gli avversari in un contropiede fatale. Potrebbe fare di più.

Di Noia 6 - Uno di quelli che ci crede fino alla fine, corre per tutto il campo senza risparmiarsi.

Jelenic 5.5 - Prova diverse volte la giocata in verticale, ma gli manca precisione.

Pasciuti 4.5 - Si lascia buttare fuori lasciando colpevolmente i suoi in dieci uomini, dopo una prestazione comunque incolore.

Mustacchio 6.5 - Scappa in un paio di occasioni sulla fascia, trova il gol che riapre la partita nel secondo tempo. Dall'86' Marsura sv.

Piscitella 5.5 Poco incisivo, prova la conclusione in un paio di occasione ma gli manca la giusta verve. Dal 73' Vitale sv.

Arrighini 5 - Spento per buona parte della partita, manca anche di complicità con i compagni di reparto. Dal 57' Vano - Entra ma non dà il cambio di marcia richiesto da Castori.