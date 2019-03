LIVE TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Preso un gol stupido. Boga è un talento"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finita qui la conferenza

Sulla gara col Napoli: "Quando affrontiamo una squadra di livello superiore, mentalmente non sbagliamo mai".

Sul salto di qualità: "Il miglioramento passa dalla società, dall'allenatore, dai giocatori e staff tecnico. Qui è facile giocare, è difficile giocare contro chi ti fa fare partite sporche, ma noi conosciamo i nostri limiti, da li passa il sogno per poter ambiare a un piazzamento europeo nei prossimi anni".

Su Boga: "E' un talento, un anarchico, madre natura gli ha dotato un talento pazzesco, deve diventare più determinante nei gol e negli assist".

Sulla mentalità: "La personalità e coraggio l'abbiamo avuta pure in undici, mentre in dieci abbiamo cambiato un mediano, e mantenere invariato dietro e avanti. La mia squadra doveva avere più pazienza anche in dieci e non forzare il passaggio".

Sul Milan: "Il Milan era un pò stanco, veniva da tante partite ma io ho sempre un occhio di riguardo per il Milan perchè nasco qui. Lo stadio pieno ha messo pressione al Milan ma giocano bene e stanno facendo un campionato strepitoso".

Sulla partita: "Abbiamo preso un gol stupido, dovevamo passare in vantaggio prima. Se pensiamo di lottare per traguardi ambizioni andiamo via arrabbiati da questa partita. Dobbiamo migliorare perchè non siamo ancora prodotto finito, perchè avevamo tanti giovani, allora dobbiamo essere orgogliosi. Ma dobbiamo giocare così anche con le piccole, e non solo con le grandi, altrimenti non diventiamo mai squadra vera".

L'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, parla in conferenza stampa dopo la sfida a San Siro contro il Milan. Segui le parole del tecnico neroverde con il live di Tmw.