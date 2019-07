Locatelli saluta Cutrone: "Incarnavi il Milanismo. Ti auguro il meglio"

© foto di Federico Gaetano

Stesso percorso, stesso destino. Manuel Locatelli ha voluto dedicare un post su Instagram all'amico di tante battaglie in maglia rossonera, dal settore giovanile alla prima squadra. Anche Patrick Cutrone, come il centrocampista, è stato ceduto dal Milan. Queste le parole del giocatore del Sassuolo: "Fratello non ci credo ancora ma questa è la realtà. Dagli esordienti B alla prima squadra,una storia da raccontare ai bambini che inseguono il nostro stesso sogno. Quel sogno che dopo 8 anni ci siamo guardati e abbiamo detto ce l’abbiamo fatta.

Tu incarnavi il Milanismo alla perfezione. Vorrei scriverti tante cose ma per il momento ti auguro il meglio perché te lo meriti per la persona che sei.

La vita ci mette di fronte a delle scelte e noi le dobbiamo prendere.

Spero per te che questa strada sia quella giusta, sono convinto che con la fame e la grinta che solo tu hai darai il massimo di te stesso e farai vedere quanto vali anche in Inghilterra. La distanza non potrà mai essere un problema per noi e lo abbiamo già dimostrato.

Posso solo dirti che per te ci sarò sempre. In bocca al lupo fratello".