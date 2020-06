Milan, Ibrahimovic non prenderà la multa per avere visitato lo spogliatoio dell'Hammarby

Non ci sarà nessuna conseguenza per Zlatan Ibrahimovic dopo avere visitato lo spogliatoio dell'Hammarby qualche settimana fa. Il club ha deciso di non infliggere alcuna multa per il centravanti svedese. A spiegarlo è La Gazzetta dello Sport.