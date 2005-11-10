Nico Gonzalez, dalle critiche al contratto blindato. Storia di un riscatto bianconero

Il calcio moderno ha tempi di reazione estremamente rapidi, spesso inclini a giudizi trancianti che il campo, puntualmente, si incarica di ribaltare, la parabola di Nico Gonzalez alla Juventus ne è la perfetta dimostrazione, un percorso tortuoso, passato attraverso lo scetticismo generale del primo anno, un esilio temporaneo e una rinascita sportiva che ha portato alla firma del rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2030.

L'esterno argentino, arrivato in Italia grazie alla Fiorentina, era stato individuato come un profilo ideale da Cristiano Giuntoli, allora Football Director della Juventus prima del suo successivo trasferimento all'Atalanta.

L'impatto iniziale in maglia bianconera, tuttavia, non aveva rispecchiato le aspettative. Condizionato da problemi fisici e da un inserimento tattico faticoso, il calciatore era stato frettolosamente etichettato dall'opinione pubblica come un investimento fallimentare.

La conseguente cessione in prestito all'Atletico Madrid del Cholo Simeone sembrava il preludio a un addio definitivo, ma il mancato riscatto da parte dei colchoneros ha cambiato il corso degli eventi.

La svolta della sua carriera si è consumata tra i campi del Mondiale 2026 e la successiva gestione tecnica a Torino, dove nel frattempo si è insediato Luciano Spalletti. La guida del tecnico toscano si è rivelata determinante, Spalletti ha saputo valorizzare le caratteristiche dell'argentino, reinserendolo al centro del progetto tattico e restituendogli centralità e fiducia.

La risposta sul campo è stata immediata, caratterizzata da prestazioni di alto livello, continuità e gol decisivi che hanno trasformato l'esterno in un elemento insostitubile dello scacchiere bianconero.

Il prolungamento del contratto fino al 2030 non rappresenta soltanto la blindatura di un patrimonio tecnico per la Juventus, ma configura una netta rivincita strategica per chi quell'investimento lo aveva originariamente pensato. Dal suo nuovo sodalizio a Bergamo, Cristiano Giuntoli ha recentemente commentato con soddisfazione il rendimento dei giocatori da lui portati a Torino, sottolineando come spesso la fretta dei giudizi impedisca di valutare il reale valore dei professionisti.

La firma del rinnovo fino al 2030 cancella definitivamente la narrativa del "flop", certificando la lungimiranza di una scelta di mercato che oggi fa la fortuna della Juventus.