Da oggi, la Juventus entrerà davvero nel vivo della preparazione in vista della sfida contro il Venezia. Ieri, infatti, è stata una giornata particolare, con Spalletti che ha deciso di suddividere il gruppo in più parti, gestendo il lavoro in base alle condizioni dei singoli giocatori. Da oggi, invece, la squadra sarà al completo e si potrà iniziare a fare il punto della situazione in vista della ripresa del campionato. Sarà soprattutto l’occasione per capire chi potrà recuperare e chi, invece, sarà costretto a dare forfait. La speranza dello staff bianconero è quella di ritrovare alcuni elementi importanti, soprattutto in vista di una partita che può rappresentare un nuovo punto di partenza. Domenica, contro il Venezia, servirà una Juventus concentrata e determinata. Intanto, Spalletti attende risposte importanti dall’infermeria.

Spalletti divide il gruppo: si attendono i recuperi di Nico Gonzalez e Cambiaso

Ieri Spalletti ha deciso di dividere il gruppo, gestendo il lavoro dei giocatori in base agli impegni e alle rispettive condizioni fisiche. Infatti, chi durante la pausa è rimasto a Torino ha beneficiato di una giornata di recupero, mentre i nazionali e gli infortunati sono stati al JTC per svolgere programmi personalizzati. Una gestione differenziata, dunque, in attesa di ritrovare tutti gli elementi della rosa. Da oggi la Juventus tornerà a lavorare al completo e sarà possibile avere indicazioni più precise sulle condizioni dei singoli. Per la gara di domenica contro il Venezia, la speranza è quella di recuperare Nico Gonzalez e Cambiaso. Due giocatori che potrebbero rappresentare risorse importanti per Spalletti, considerando le diverse soluzioni che possono offrire alla squadra. La situazione andrà monitorata giorno dopo giorno, senza forzare i tempi. Discorso diverso per Celik, sul quale bisognerà capire se prevarrà la prudenza. Lo staff medico e tecnico non vorrebbe correre rischi inutili, soprattutto per evitare possibili ricadute. La priorità sarà quella di avere a disposizione giocatori nelle migliori condizioni possibili. Le prossime sedute di allenamento saranno quindi decisive per valutare eventuali rientri. Spalletti aspetta risposte dal campo e dall’infermeria, con l’obiettivo di presentarsi alla sfida contro il Venezia con più alternative a disposizione.

Juventus, contro il Venezia un test importante per ritrovare continuità

La Juventus, domenica, riprenderà il cammino in campionato e le incognite sono tante. Infatti, il gruppo bianconero, da inizio stagione, ha alternato buone prestazioni a partite in cui il gioco latitava. Per questo motivo sarà interessante capire con che spirito ripartirà la squadra di Spalletti. La speranza è che i bianconeri riescano a mostrare la stessa concentrazione vista contro Napoli, AZ Alkmaar e Fiorentina. In quelle occasioni la Juventus ha dato segnali incoraggianti, mostrando un atteggiamento e un’applicazione che dovranno diventare una costante. Non basterà, però, disputare una buona partita: servirà trovare quella continuità che finora è mancata. L’atteggiamento dovrà essere quello giusto fin dal primo minuto, senza sottovalutare l’avversario e senza concedere pause durante la gara. Con questo gruppo, tuttavia, certezze non ce ne sono ancora. Le prestazioni altalenanti delle ultime settimane impongono prudenza e rendono difficile fare previsioni. Spalletti dovrà lavorare soprattutto sulla mentalità, cercando di dare alla squadra un’identità precisa. Il Venezia rappresenterà quindi un test importante anche sotto questo aspetto. I tre punti saranno fondamentali, ma altrettanto importante sarà la prestazione. La Juventus ha bisogno di dimostrare di aver imboccato finalmente la strada giusta. Solo il campo potrà dire se i bianconeri saranno riusciti a trovare quella continuità tanto attesa.