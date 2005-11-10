Oggi, per la Juventus sarà già vigilia della gara contro il Como. I bianconeri non avranno molto tempo per preparare la partita di domani sera. La squadra di Spalletti, infatti, avrà di fatto soltanto la seduta odierna per svolgere le ultime prove tattiche e preparare la sfida. Il Como, invece, ha giocato martedì in Champions League e ha potuto lavorare con maggiore calma in vista dell’impegno di campionato. Per la Juventus, però, questo non dovrà rappresentare un alibi. I bianconeri dovranno cercare di arrivare al meglio alla partita di domani, consapevoli dell’importanza dei tre punti.

Juventus, Kalulu recupera per il Como: speranza anche per Nico Gonzalez

Per la Juventus, però, nella giornata di ieri è arrivata un’ottima notizia, visto che Pierre Kalulu si è allenato in gruppo. Il difensore francese si era fermato prima della pausa per le nazionali a causa di un fastidio muscolare, che lo aveva costretto a saltare gli ultimi impegni. Adesso, però, il problema sembra essere definitivamente alle spalle e il suo rientro rappresenta una notizia particolarmente positiva per Luciano Spalletti. Kalulu è infatti recuperato per la sfida contro il Como e torna a disposizione dell’allenatore, che potrà nuovamente contare su una pedina importante per il reparto arretrato. Le buone notizie dall’infermeria non si fermano al difensore francese. Anche Nico Gonzalez ha ripreso ad allenarsi, seppur parzialmente, con il resto del gruppo. Per l’argentino, dunque, si apre uno spiraglio in vista della partita di domani, anche se la sua presenza resta da valutare attentamente. Al momento esiste una piccola speranza di poterlo inserire nella lista dei convocati, ma saranno decisive le prossime ore e le sensazioni del giocatore. Spalletti non ha intenzione di correre rischi inutili, soprattutto considerando i problemi fisici che hanno accompagnato l’esterno nelle ultime settimane. In ogni caso, il recupero di Kalulu è già molto prezioso per la Juventus, che ritrova un elemento importante proprio alla vigilia di una partita delicata.

Adzic operato al ginocchio: stagione finita, possibile rientro anticipato alla Continassa

La Juventus, questa estate, ha deciso di prestare Vasilije Adzic al Sassuolo per permettergli di trovare maggiore continuità e accumulare esperienza nel campionato italiano. Il montenegrino aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi, riuscendo a mettersi in evidenza e a trovare anche una buona continuità sotto porta. Le sue prestazioni avevano confermato le qualità di un ragazzo sul quale la società bianconera continua a puntare molto per il futuro. Durante l’ultima pausa per le nazionali, però, Adzic ha dovuto fare i conti con un nuovo problema al ginocchio, rimediato mentre era impegnato con il Montenegro. Gli accertamenti hanno evidenziato una situazione che ha reso necessario un intervento chirurgico, effettuato proprio nella giornata di ieri. A comunicarlo è stata la stessa Juventus attraverso una nota ufficiale: “A seguito di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro riportato durante la gara Montenegro-Cipro, Vasilije Adžić è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato un piccolo distacco osteo-condrale. Il calciatore è stato sottoposto ieri ad un intervento chirurgico presso l’Hopital Prive Jean Mermoz a Lione ed ha iniziato il programma riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica”. Per Adzic si prospetta quindi un percorso di recupero piuttosto lungo e la sua stagione, con ogni probabilità, può considerarsi già conclusa. Resta adesso da capire quali saranno i tempi necessari per tornare in campo e soprattutto dove proseguirà la riabilitazione. Non è da escludere un rientro anticipato alla Continassa, con il montenegrino che potrebbe interrompere anzitempo la propria esperienza in prestito al Sassuolo per continuare il percorso di recupero direttamente sotto la supervisione dello staff medico bianconero. La Juventus seguirà da vicino la situazione, con l’obiettivo di riportarlo gradualmente alla migliore condizione possibile.