Nessun recupero in casa Juventus a due giorni dalla sfida contro l'Omonia Nicosia in Europa League. Nella mattinata di oggi, infatti, Kerim Alajbegovic, Nico Gonzalez e Pierre Kalulu hanno svolto ancora una volta allenamento differenziato e non sono dunque da considerare, al momento, arruolabili per la quinta giornata della League Phase della seconda competizione europea per importanza.

Obiettivo Como per due su tre

Lo staff medico bianconero, almeno sulla carta, aveva come obiettivo quello di recuperare l'argentino per la gara di giovedì ma visto che siamo già arrivati all'antivigilia della partita a questo punto è molto più probabile che possa tornare a disposizione di Spalletti per la sfida di domenica sera al Sinigaglia contro il Como. Così come Alajbegovic che punta a rientrare almeno in panchina. Recupero un po' più lungo per il difensore francese, che non ci sarà sicuramente nella partita contro la squadra di Fabregas.