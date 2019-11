Oddo: "Ibra al Milan servirebbe. Inter inferiore alla Juve, ma è lì"

© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

In collegamento con Tiki Taka è intervenuto Massimo Oddo, allenatore del Perugia e doppio ex di Milan-Lazio: “È una gara speciale, sono le due gare a cui sono più legato. Il Milan mi ha fatto vincere tutto, la Lazio mi ha fatto diventare un calciatore ad alti livelli. Il Milan in questo momento è in difficoltò, ma sta tentando di fare qualcosa in più. Ha trovato di fronte una Lazio cinica che ha rispetto al Milan dei giocatori determinanti in più per risolvere la partita. Il Milan ha buoni giocatori, ma non ha quei giocatori che da un momento all’altro ti possono tirare fuori dai guai”.

Su Ibrahimovic: “Al Milan mancano questo tipo di giocatori. Chiaro che lui ha una certa età, ma può far crescere anche i giocatori potenzialmente bravi. Ti dà sostanza all’interno di una squadra”.

Sulla Juventus: “Higuain è un campione, a volte le fortune dei calciatori le fanno gli allenatori. Sarri stravede per lui. Nel calcio la differenza la fa l’aspetto mentale, lui ha davanti un allenatore come Sarri e questo sicuramente lo aiuta”.

Sull’Inter: “Sicuramente mi aspettavo il gran lavoro di Conte, è uno dei migliori tecnici in circolazione. Ha portato la sua mentalità e il suo gioco. Sta facendo un lavoro straordinario per essere al primo anno. L’Inter non è al livello della Juve, eppure è lì”.

Sul Perugia: “Il campionato di B è estremamente difficile, ci sono tante squadre che puntano alla Serie A e che sono superiori a tutte le altre, ma rimane un campionato equilibrato. ieri abbiamo fatto una vittoria importantissima, siamo stati bravi a contenere il Crotone e a essere cinici”.