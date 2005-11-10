Onofri: "Delusi dal Genoa, non si vede ancora la mano di De Rossi"

Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Claudio Onofri, che sul Genoa ha detto: "C'è uno scontro diretto ora, poi c'è la Juve. Siamo un po' delusi, visti anche gli acquisti. Uan squadra che deve lottare per non retrocedere, ci si aspettava un qualcosa di più 'attraente'. E poi c'è da dire che De Rossi, che stimo tantissimo come persona, non si intravede un modo di giocare solido, che viene trasmetto negli allenamenti. Non è che tutto è lasciato ai giocatori, ma oggi al Genoa non vediamo un trend di crescita. Conta poi il valore dei giocatori. Manca un po' la qualità. E' il secondo peggior attacco? E' anche demerito di Vitinha se non rende ora. In una situazione in cui non hai un programma da verificare in campo, almeno con due punte copri una zona importante di campo. Giudicare per poche partite è difficile, ma a me piacciono gli allenatori che si riconoscono".

Juve, al posto di Spalletti meglio Conte o Inzaghi?

"Conte ha un carisma, un modo di evidenziare i difetti e migliorarli, di esaltare i pregi dei giocatori. Io lo prenderei subito. Lo preferisco a Inzaghi. Come allenatore Conte non è il mio preferito in generale, ma ha carisma e conoscenze di campo per fare andare al meglio tutti".