Onofri avvisa il Napoli per la trasferta di Genova: "De Rossi ha dato ordine e carica emotiva"

L'ex calciatore rossoblù Claudio Onofri è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' per presentare la sfida odierna tra Genoa e Napoli. Queste le sue principali dichiarazioni:

“Il Genoa ha cambiato volto con De Rossi, pur attenendosi al fatto che già prima del suo arrivo si era arrivati al 3-5-2 che era attinente alle caratteristiche di parecchi giocatori presenti in rosa. Daniele ha dato ordine e trasmesso carica emotiva importante, riuscendo ad ottenere sul campo punti difficili da ottenere in precedenza. Mi aspetto un Genoa che proverà a chiudere gli spazi al Napoli per poi provare ad offendere in contropiede. Vitinha e Colombo stanno dando segnali molto positivi, si completano a vicenda: il Napoli dovrà stare molto attento ad entrambi, ed anche agli esterni.

Andati via Gudmundsson e Retegui, ma il Genoa ha anche giocatori importanti, come Vasquez che ha un piede destro molto educato e può fare la differenza anche in squadre di più alta classifica. Si parlava di un rinnovo di gemellaggio, a me piaceva il rapporto tra queste due tifoserie, quella del Napoli e quella del Genoa sono tifoserie piuttosto simili nel modo di vivere il tifo allo stadio. Il Ferraris è sempre pieno, credo lo sarà anche per il match contro i campioni d’Italia in carica. I giocatori raccoglieranno il calore dei tifosi, come sempre. A Marassi si gioca con grinta, voglia, determinazione. Mi aspetto una bella partita, combattuta. Il Napoli è ovviamente più forte ma deve stare attento al modo in cui De Rossi avrà preparato questo match. Vergara? Che bella sorpresa".