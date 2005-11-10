Juventus, quanto spazio avrà Ekhator? Onofri: "Fra lui e David non c'è partita"

L'ex difensore e allenatore racconta di quando ha visto per la prima volta giocare il nuovo attaccante bianconero

La Juventus prende Jeff Ekhator dal Genoa: è lui il primo arrivo per un reparto d'attacco che sarà rivoluzionato in vista della prossima stagione. Claudio Onofri, ex difensore e allenatore, ha parlato a Tuttosport dell'impressione fattagli dal ragazzo classe 2006 la prima volta in cui lo ha visto giocare da vicino.

Le parole di Onofri su Ekhator

Ecco le parole di Onofri: "Parliamo di un annetto e mezzo fa. Me ne parlavano continuamente, ma non lo conoscevo. Fu Sbravati a chiamarmi per andare a vedere insieme una partita della primavera del Genoa", ha ricordato. "Al fischio finale si girò verso di me e mi chiese con fare retorico: “Allora, chi è che ti ha stupito di più?”. “È inutile che ci giriamo tanto intorno - gli risposi - sai benissimo che quel ragazzo ha tutto per diventare un fuoriclasse”. In campo era il più giovane, ma era evidente che fosse fuori contesto", spiega Onofri.

Ekhator e il paragone con David

Ora i tifosi bianconeri si chiedono che tipo di spazio potrà avere a Torino, vista la giovane età e l'intenzione di prendere giocatori di primo piano per svoltare dal punto di vista dei gol. "Credo che dietro all’investimento dei bianconeri - che è stato importante -. Io se fossi in loro non lo girerei in prestito per nulla al mondo: Jeff è pronto", consiglia. "Poi è chiaro che non gli si può chiedere di fare il titolare fin da subito", aggiunge. E se fosse per lui fa capire che di spazio ne avrebbe fin da subito: "Poi quest’anno la Juve avrà l’Europa League e lì credo che Jeff possa fare bene fin da subito. A prescindere dai profili con cui condividerà l’attacco.".