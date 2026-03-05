Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Onofri: "Fiorentina, Gudmundsson anarchico. Genoa, ottimo lavoro di De Rossi"

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 17:01Serie A
A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Claudio Onofri.

Gudmundsson alla Fiorentina è sparito. Come se lo spiega?
"Ci sono da valutare altre cose che però non possiamo conoscere, come le cose extra-campo. E' un anarchico assoluto, in senso positivo però. Lui va in difficoltà, perché è un istintivo, se gli dai indicazioni non va bene. Deve mettersi in luce in maniera naturale. Credo sia questo il problema".

Inter, l'assenza di Lautaro può favorire il Milan?
"L'Inter è la più forte, per molti motivi. Lautaro conta tanto, ma per me le cose sono già decise. Poi ovvio una partita dipende da tante cose, ma non credo che il Milan possa riaprire il discorso Scudetto col derby. La rosa dell'Inter è fuori categoria. Il Milan sta facendo bene ma non è dello stesso livello".

E poi c'è Genoa-Roma:
"De Rossi sta facenpo un buon lavoro, si sta accattivando i favori dei tifosi per il suo impegno, è una persona in gamba. Per me diventerà un ottimo allenatore. Fermare la Roma? Sono amico di Gasperini, mi auguro che il Genoa faccia una buona gara e spero si possa salvare".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto I tifosi si "sostituiscono" agli arbitri contro le simulazioni. Fischi pesanti per Bastoni, la FIGC rifletta. Roma-Malen: il futuro è certo. 25 milioni e il confronto impietoso con Openda e Lucca
