© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 18 i crociati convocati da mister Roberto D'Aversa per la sfida di domani sera all'Hellas Verona. Rispetto alla sfida all'Inter esce dalla lista Riccardo Gagliolo, che ha subìto una lesione distrattiva ai flessori nel match contro l'Inter. Spazio invece a due giovani, Camara e Adorante, due giovani che allungano una panchina che sarebbe in alternativa ridotta ad appena cinque scelte (tre giocatori di movimento). Di seguito la lista dei 18 convocati per la sfida di domani:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: Darmian, Dermaku, Iacoponi, Pezzella;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Camara, Hernani, Kucka, Scozzarella;

Attaccanti: Adorante, Gervinho, Karamoh, Kulusevski Sprocati.