RBN, Galderisi: "Il gioco della Juve? La bellezza viene dopo"

Giuseppe Galderisi, ex calciatore e ora allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Stile Juventus’: “Cristiano Ronaldo? Io credo che sia un calciatore di una bellezza unica, è cresciuto con grande entusiasmo e voglia di fare. Io adoro vedere questi calciatori che trasmettono sempre qualcosa di bello. È bello averlo in Italia, è un ragazzo che va applaudito e mi aspetto ancora grandi cose da lui”.

Come ti aspetti la sua seconda parte di stagione? “Io credo che ci farà divertire. Quando gioca la Juve l’occhio va sempre su di lui perché ti aspetti sempre qualcosa. Anche se è un po’ indisciplinato nel modo di gestire determinate cose è un giocatore che fa sempre la differenza”.

Il percorso di crescita della Juve a che punto è arrivato? “La Juve sta facendo un percorso importante, tutti si aspettano una squadra che giochi sul velluto e che diverta al 100% come Sarri aveva fatto in altri posti, ma io credo che alla Juve la priorità sia vincere perché vincere aiuta a lavorare meglio. La classifica dice che nonostante la Juve non stia giocando al massimo è tre punti avanti, è in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di Champions. La bellezza secondo me lascia il tempo che trova, ci vuole concretezza e la bellezza è una conseguenza”.

