RMC SPORT - Cruz: "Inter, a fine stagione riflessione su Spalletti"

© foto di Giacomo Morini

L’ex giocatore di Inter, Bologna e Lazio Julio Cruz è intervenuto su RMC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Inter-Bologna, per chi tiferà?

E’ una partita difficile, entrambe le squadre sono nel mio cuore. Il Bologna mi ha aperto le porte del calcio italiano e ho vissuto tre anni bellissimi, l’Inter invece mi ha dato tutto, a partire dai titoli ma anche una casa. Mi auguro che Sinisa possa rimanere in Serie A con il Bologna.

Spalletti?

Mi dispiace per lui, è un bravissimo allenatore ma non è riuscito a trovare la giusta quadra e i risultati. Ieri sera però in campo c’erano i giocatori, quindi anche loro devono mettere qualcosa in più.

Mihajlovic uomo giusto per il Bologna?

Sinisa ha il carattere forte ed è un allenatore molto positivo, sappiamo benissimo quanto ha vinto. A Bologna si vive una situazione difficile, mi auguro che lui possa fare molto bene.

Confermerebbe Spalletti?

Lo terrei fino alla fine stagione, per poi fare una valutazione sui risultati. In base ai risultati che arriveranno la società dovrà fare le dovute riflessioni.

Oggi è il compleanno di Batistuta.

Gli faccio gli auguri, è uno dei centravanti più forti in Argentina.

La Lazio?

Non è mai facile a giocare a San Siro contro l’Inter, ma è stata brava la Lazio a non mollare a arrivare fino ai rigori. Mi dispiace per l’Inter, avrei voluto in semifinale il derby di Milano.

E’ da quarto posto la Lazio?

Il lavoro di Inzaghi è davvero buono. Io ho avuto Simone compagno di squadra, e in questi anni l’ho visto crescere tanto in una piazza difficile come Roma. Mi auguro possa arrivare quarto in classifica, ma attenzione alla Fiorentina che ha dimostrato il suo valore contro la Roma.