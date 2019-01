RMC SPORT - Miccoli: "Cutrone troverà spazio. Zaniolo ha qualità"

© foto di Pietro Parinello

Fabrizio Miccoli a Maracanà, nel pomeriggio di RMC Sport, ha parlato dei maggiori temi di giornata.

Su Cutrone

"Lo spazio lo sta trovando, nessuno al Milan si aspettava una crescita così nel Milan. Il club ha avuto il coraggio di mettere dentro i giovani. Io credo che sia da Milan e troverà spazio anche accanto a Piatek".

Su Zaniolo

"I settori giovanili vanno curati. Ci sono però persone che di calcio ne capiscono poco. Sta dimostrando di essere un grande giocatore, difficile dire se con questa Inter poteva giocare. Magari Spalletti aveva più bisogno di un giocatore come Nainggolan. Può solo crescere Zaniolo, accostarlo a Totti però mi sembra troppo presto. Ma le qualità ce le ha. Prima un ragazzo come lui, per fare la Serie A, doveva fare almeno tre campionati al massimo con una squadra di media classifica. Oggi invece magari esce dalla Primavera e già si parla di qualche grande".

Sull'Atalanta

"E' una delle poche squadre che mi diverte a vederla giocare. Lavoro straordinario di Gasperini".

Su dove gli piacerebbe giocare oggi

"Nel Napoli. Magari con Insigne a sinistra e poi io e Milik".