Vlahovic: "La vittoria più bella della mia carriera, i trofei con la Juventus sono speciali"

vedi letture

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che con un gol ha regalato ai bianconeri la vittoria della Coppa Italia, ha parlato ai microfoni di Sky:

Cosa vuol dire per te questa serata?

"Vuol dire tanto. Penso che questa serata dovrebbe essere l'inizio di un nuovo percorso e di un nuovo ciclo vincente. Siamo tutti contenti e le emozioni sono a mille, soprattutto perché due anni fa abbiamo perso la finale e non è stato per niente bello e comunque nel DNA della Juventus c'è vincere e dobbiamo ripartire da qui".

Vlahovic stasera si è preso la Juve: è una notte diversa anche per te?

"Quando gioco penso sempre alla stessa cosa ma a volte va bene, a volte meno e la differenza è fare gol se sei un attaccante. Però abbiamo voluto tantissimo questa vittoria, l'abbiamo voluta fortemente, era un nostro obiettivo dall'inizio dell'anno e siamo molto contenti veramente. Sono senza parole ma dobbiamo iniziare qui e a aprire un ciclo vincente".

Sei forte a livello Mondiale?

"Io cerco di migliorare tutti i giorni, ascoltare i consigli e aiutare la squadra il più possibile. E' il successo di tutti noi, ringrazio i compagni che mi sono stati vicino nei momenti di difficoltà, il mister, i tifosi, tutti e c'è da migliorare tanto, c'è da fare, giocare bene e vincere, poi vedremo alla fine di tutto se sarà stato abbastanza bravo. Ma non ci penso, penso solo a come migliorare tutti i giorni ed essere la migliore versione di me stesso. Sto lavorando".

E' stata la partita più bella della tua carriera?

"Finora sì, il mio primo trofeo, non contentò quelli in Serbia perché ho segnato anche nella coppa di Serbia in finale e abbiamo vinto ma vincere con la Juventus è una cosa incredibile e ho fame, ne voglio ancora e vincere tanti altri. Alla fine si gioca per questo e spero di vincerne tanti altri".