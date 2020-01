© foto di www.imagephotoagency.it

Statistica interessante proposta da OPTA per la sconfitta della Roma ieri contro il Torino sul prato dell'Olimpico. Stando a quanto riportato il club giallorosso per la prima volta non ha trovato il gol pur tirando almeno 30 volte da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05).