Roma-Gent, biglietto omaggio a chi ha fatto tutte le trasferte europee

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Particolare iniziativa della Roma a favore dei suoi tifosi in vista del match dei sedicesimi di Europa League contro il Gent. Il club giallorosso ha infatti deciso e comunicato attraverso i propri canali social che tutti coloro che hanno acquistato i biglietti per le trasferte del girone eliminatorio in casa di Wolfsberger, Moenchengladbach e Istanbul, riceveranno un biglietto omaggio per la gara all'Olimpico contro il Gent.