Roma, stasera Kalinic in attacco dal 1'. Sette mesi dopo l'ultima volta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’ultima volta dal via è stato sette mesi fa, Atletico-Leganes 1-0 del 9 marzo scorso. Quel giorno al centro dell’attacco della formazione di Simeone c’era proprio Nikola Kalinic, l’uomo che stasera - sottolinea La Gazzetta dello Sport - guiderà l’attacco della Roma nella gara di Graz. "Fisicamente sta meglio di quando è arrivato, toccherà a lui – dice il tecnico portoghese Fonseca alla vigilia della sfida con il Wolfsberger –, Dzeko ha giocato tutte le partite, ha bisogno di tirare il fiato. E con lui anche Kolarov".

Finora Kalinic in giallorosso ha giocato in tutto 31 minuti, gli spezzoni finali delle gare con Istanbul Basaksehir e Atalanta. "Sono pronto per un’altra notte europea", ha detto ieri il centravanti di riserva della Roma. Che domani andrà a caccia anche di quel gol che gli manca dallo scorso 16 gennaio, la rete iniziale di un Atletico-Girona 3-3 che sentenziò la clamorosa eliminazione dei colchoneros in Coppa del Re.