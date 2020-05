Sacchi su Rangnick: "Ottimo allenatore, ma è importante che la società ti segua"

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, è intervenuto oggi ai microfoni di Sky Sport. Tra gli argomenti toccati anche quello relativo al possibile arrivo in rossonero di Ralf Rangnick, manager e allenatore del RB Lipsia: “Rangnick è un ottimo allenatore ma l'importante è che la società ti segua. Non è importante che si prenda il più famoso. Van Basten non era il più famoso, non aveva mai vinto la coppa dei campioni e non erano ragazzini. E' la squadra dunque che ti porta a acquisire una collaborazione che ti porta a tirare fuori il meglio. In un ambiente che ti chiede questo. Io ho tirato fuori il meglio di me perché il club mi sopportava e non mi ha mai messo in discussione. Mi ha sempre dato fiducia e questo mi ha spinto a tirare fuori tutte le energie. Le consapevolezze che abbiamo acquisito poi si sono viste in campo. Giocavamo sempre allo stesso modo, contro qualsiasi avversario. L'interiorizzazione significa che se riesci a ottenerla, si entra in campo con sole certezze."