Juventus, caso Allegri: i legali valutano anche il licenziamento per giusta causa

Sono attesi clamorosi sviluppi in casa Juventus il giorno dopo la vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta. Al centro delle riflessioni che stanno andando in scena in casa bianconera c'è quella relativa al tecnico Massimiliano Allegri, con la Juventus che starebbe valutando attentamente la posizione del tecnico livornese.

Al di là del risultato sportivo, che ha portato la Juventus a vincere un trofeo dopo quasi 3 anni di attesa, alla Juventus non sono affatto piaciuti i fatti dell'immediato post partita, con particolare riferimento allo scontro che lo stesso Allegri ha avuto col giornalista Guido Vaciago, direttore di Tuttosport. Secondo il pensiero del club, certi atteggiamenti non coincidono con le regole comportamentali della Juventus e proprio per questo motivo si starebbe valutando un'interruzione anticipata del rapporto.

Come riporta Sky sarà l’ad Scanavino a decidere, ovviamente dopo essersi consultato con John Elkann, il presidente Ferrero e i legali del club nel caso si intravedano anche i presupposti per una giusta causa di licenziamento.