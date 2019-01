© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro l'Udinese, una giornata di riposo per la Sampdoria. La ripresa degli allenamenti è fissata infatti per lunedì pomeriggio. Questo è quanto disposto da Marco Giampaolo e dal suo staff in ottica della sfida contro il Napoli, in programma nell’anticipo di sabato prossimo.