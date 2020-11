Sampdoria, prosegue la preparazione verso il derby: scarico per Quagliarella, Keita ancora ai box

Allenamento mattutino per la Sampdoria che si sta avvicinando al derby di Coppa Italia di giovedì prossimo. Il tecnico Claudio Ranieri ha sottoposto la squadra ad esercitazioni tecniche, seguite da un lavoro metabolico e programmi individuali in palestra. Come si legge sul sito ufficiale del club, Fabio Quagliarella ha svolto un lavoro specifico di scarico mentre Keita Balde prosegue il suo iter riabilitativo. Per domani è prevista una nuova seduta mattutina.