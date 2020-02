TMW - Galliani: "Al gol di Calhanoglu col Torino ho ribaltato il tavolo"

Fonte: Dagli inviati, Alessandro Rimi e Pietro Mazzara

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adriano Galliani, ospite all'evento "Amici dei Bambini", ha parlato dal palco del Palazzo Reale: "Io nel ‘75 divento uno dei proprietari del Monza. Conosco Berlusconi nel ‘79 e lo invito a vedere Monza-Milan per due volte al Sada. Berlusconi non era interista. Era milanista, sempre stato milanista. Garantito. Kobe Bryant è nato nel ‘78 e quando aveva 10 anni, si innamora di van Basten. È venuto in visita a Milanello ed è rimasto un grande milanista. Il ritorno al Monza l’ho coltivato sempre. Non ho tradito il Milan. Io credo che la vita sia un numero. Franco Carraro mi ha sempre detto che dopo i 30 anni contano i numeri e i CV. Ai ragazzi dico che devono comportarsi bene nella vita. Nel Milan ho visto talenti che si sono presi e persone che sono rimaste per 10 anni. Zvone aveva ed ha le caratteristiche del grande uomo e poi giocava benino a calcio (ride). Milan-Monza in serie A? Io amo il Milan follemente. Il giorno dopo che abbiamo venduto il Milan, al gol di Zapata nel derby, ho ribaltato il tavolo del ristorante così come al gol di Çalhanoglu contro il Torino la settimana scorsa. De Zerbi lo amo perdutamente perché a me piacciono le squadre che giocano bene. La scuola del Milan ha fatto grande palestra".

