TMW RADIO - Cagni: "Deluso dalla Roma, Atalanta impressionante"

Per parlare dei temi del momento a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto mister Luigi Cagni. Ecco le sue parole:

Sull'Inter

"Contropiede? C'è forse una vecchia disputa tra Conte e Capello. A Conte interessa vincere. Non è una bestemmia giocare in contropiede. Il possesso palla lo fa, non tantissimo, ma poi cerca di andare vicino alla porta verticalizzando. Lukaku è un punto di riferimento lì davanti. Ci sono schemi precisi, a seconda di cosa fa l'avversario".

Su Roma e Atalanta

"La prima partita è sempre difficile. La Roma mi ha deluso molto, non so se sarà tra le quattro a lottare per lo scudetto. Al momento è quella meno adatta per stare lì, ma per la Juve sarà difficile. Gasperini per l'Atalanta ha trovato una continuità impressionante. Quando sono al 100% sono devastanti contro chiunque".

Sulla Lazio

"A me diverte molto. Ha qualcosa in più, è da molto tempo che questo stesso gruppo gioca insieme".

Su Milan e Napoli

"Avere la squadra in corsa non è come partire dall'inizio con la preparazione. Subentrare è una cosa difficilissima. L'errore di Gattuso a Napoli è quello di voler mettere a posto tutto. Devi partire da un obiettivo primario. E non è di far giocare bene, ma di non prendere gol. E forse per questo ha sbagliato anche Pioli. Non puoi far diventare una squadra quello che non è. Devi sbagliare il meno possibile".