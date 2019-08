TMW RADIO - D'Amico: "Lazio favorita, ma deve stare attenta a Pellegrini"

© foto di

L'ex giocatore della Lazio Vincenzo D'Amico è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue dichiarazioni sul derby Lazio-Roma di domenica pomeriggio: "Questo derby è un'incognita, perché arriva troppo presto. In questo momento sembra più forte la Lazio, ma sono due squadre che devono ancora carburare. Lo vedremo strada facendo. Ci sono un paio di giocatori nella Roma che mi piacciono moltissimo: ruberei per la Lazio Lorenzo Pellegrini: un giocatore vero, se potessi lo toglierei dai giallorossi per il #Derby. Non prende tanto l'occhio, ma è importantissimo".