Nargiso e Rosolino: "Calcio come traino per far ripartire gli altri sport"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex nuotatore Massimiliano Rosolino e l'ex tennista Diego Nargiso hanno detto la loro sulla ripresa dello sport in Italia.

"Non si può aspettare il vaccino prima di far riprendere l'economia o lo sport - il commento di Nargiso - Se fosse così, morirebbe lo sport, soprattutto quello di base. Il calcio è l'apripista e deve forzare la mano per ripartire, chiedendo regole ben precise per farlo. E poi gli altri lo seguiranno. E' giusto che il calcio riparta, è il più forte economicamente. Ma si porterà tutti gli altri sport dietro".

Sulla stessa linea Rosolino: "Serve un lavoro di squadra. L'importante è trovare una sinergia comune per ripartire. Anche il calcio ha avuto dei problemi, ma ora ci si deve riorganizzare. E' importante che il calcio riparta, anche per gli altri sport. Logico, non sarà semplice, ma si può far ripartire la macchina ma serve una mano dalle Istituzioni. Geloso del mondo del calcio? No, assolutamente. Bisogna ripartire con sicurezza. Lo si può fare anche negli altri sport, ma con accortezza. Dobbiamo farlo per la nostra economia. Ma ci vorrà pazienza".