tmw radio Tacchinardi: "Juve, stop esperimenti dopo la sosta. Eriksen non adatto all'Inter"

vedi letture

A parlare di Serie A a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Alessio Tacchinardi.

Juve ancora senza punti fermi?

"Non è una carenza di Pirlo ma dopo questa sosta i nodi vanno stretti .E' vero che fino ad oggi si sono fatti esperimenti, visto che non ci sono state amichevoli pre-campionato, ma dopo la sosta si deve trovare una soluzione e trovare una formula e portarla avanti".

Eriksen di nuovo si lamenta del poco spazio all'Inter. Cosa fare?

"Oggi non gli do ragione. Quando va in campo non dimostra la voglia di emergere. Eriksen ci sta mettendo del suo, ma comunque non può giocare in quel contesto di squadra. Al Tottenham faceva bene perché aveva delle ali offensive e lui mandava in porta la punta o mandando la palla in verticale agli esterni. Non è adatto al 3-5-2 di Conte. Se va a giocare nel Milan o nel Napoli che hanno quella idea lì, può fare bene".

C'è stato sicuramente nella sua carriera che non la vedeva. Come si comportava?

"Non sono mai partito titolare ma mi sono rimboccato le maniche, ho lavorato e mi sono ritagliato il mio spazio. L'unico che mi vedeva meno era Capello ma davo sempre il massimo. Ho avuto allenatori che non parlavano con alcuni giocatori, ma li mandavano in campo perché poi l'obiettivo è sempre quello di vincere".