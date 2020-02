© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Allenamento tecnico tattico al Bruseschi per l'Udinese a due giorni dal confronto esterno con il Brescia. La squadra ha svolto una prima parte di seduta sul campo 2, dove dopo il riscaldamento si è cimentata in alcune sfide di calcio-tennis, poi si è spostata sul campo 4 per la partitella 11 contro 11 a campo ridotto, con un focus particolare sui calci piazzati. Nel finale spazio ancora ad esercitazioni sui calci di punizione e sulle conclusioni. Si è allenato nuovamente assieme al gruppo Bram Nuytinck - riporta la nota ufficiale del club - pienamente recuperato dopo l'affaticamento muscolare antecedente alla sfida con l'Inter, mentre per Samir e Prodl prosegue il lavoro differenziato. Domani seduta di rifinitura alle 11.30 prima della partenza per Brescia