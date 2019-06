Zoff: "Juventus, Buffon potrà essere ancora utile. Sarri può fare bene"

© foto di Federico De Luca

Dino Zoff, ex portiere, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Terzo Tempo’: “Buffon? Si sente ancora giocatore e secondo me potrà essere utile. Allo spogliatoio ci pensa l’allenatore. Sicuramente ha esperienza, ma non credo che Sarri abbia bisogno di aiuto. Io credo che possa dare un contributo da portiere, lo vedo più sotto questo aspetto”.

Su Zoff allenatore: “Abbiamo fatto delle cose straordinarie anche se io non sono stato riconfermato. I giocatori hanno dimostrato grande attaccamento a me e alla Juventus, devo sempre ringraziarli”.

Su Sarri: “Allegri ha fatto particolarmente bene, la Juventus è in grado di fornire una formazione ad alto livello, penso che possa fare bene anche Sarri. L’anno dopo di me? È stato disastroso, per la prima volta dopo anni non si è andati nelle coppe. Però quando vengono prese delle decisioni bisogna accettarle”.

Su Perin: “Strano che venga ceduto, era stato preso per il futuro. Non ha fatto male, le qualità le ha. Chi merita la maglia in Nazionale? Quest’anno dico Sirigu, poi ce ne sono tanti altri come Donnarumma, Meret, ma per l’anno in corso direi Sirigu”.