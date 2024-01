Ufficiale A 39 anni e dopo quasi 850 partite ufficiali, Steven Davis dà l'addio al calcio giocato

Addio al calcio giocato per una vera e propria istituzione del calcio nordirlandese e britannico in generale. A 39 anni da poco compiuti Steven Davis, centrocampista di lungo corso che ha vestito numerose maglie rilevanti in Premier League (Aston Villa, Fulham e Southampton) oltre a varie parentesi negli scozzesi del Glasgow Rangers, squadra in cui ha giocato in tre differenti parentesi, l'ultima delle quali durata 4 anni e mezzo.

Nelle scorse ore ha annunciato lui stesso il ritiro dal calcio giocato mediante un'intervista al canale dei Rangers. Davis appende gli scarpini al chiodo dopo quasi 850 partite ufficiali tra club e nazionale dell'Irlanda del Nord.