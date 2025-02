Ufficiale Addio Benfica, Rollheiser si unisce a Neymar: ha firmato con il Santos fino al 2028

Un cambiamento radicale per Benjamin Rollheiser. L'ala destra argentina, dopo la trafila in campionato argentino e ancora prima nelle giovanili del River Plate, nel mercato invernale del 2024 ha spiccato il volo in Europa e accasarsi al Benfica, ma a distanza di un anno e dopo soli 369 minuti in questa prima metà di stagione con le Aquile si è stufato di restare in panchina. Così il classe 2000 ha deciso di abbracciare un ambiente caldo come il Sudamerica, precisamente il Brasile, e firmare ufficialmente con il Santos un contratto fino al 2028 e un affare complessivo da 11 milioni di euro. Qui giocherà insieme a Neymar Jr.

Il comunicato ufficiale

"Una delle principali rivelazioni del calcio sudamericano degli ultimi anni, Benjamín Rollheiser è il nuovo rinforzo del Santos Futebol Clube. L'attaccante è stato acquistato definitivamente dal Benfica, in Portogallo, e ha firmato un contratto con il club brasiliano valido fino al 31 dicembre 2028. Nato a Coronel Suárez, in Argentina, Rollheiser ha 24 anni ed è stato formato nelle giovanili del River Plate. Ha ottenuto la sua prima opportunità come professionista nel 2019. Tre anni dopo, l'attaccante si è trasferito all'Estudiantes e ha avuto una grande crescita nella sua carriera. Con la squadra di La Plata, la giovane promessa argentina ha conquistato il posto da titolare e la maglia numero 10, diventando uno dei principali giocatori in attività nel paese. Mostrando una grande capacità tecnica, dinamismo, velocità e una buona finalizzazione, Rollheiser ha vissuto il miglior momento della sua carriera, totalizzando 57 partite, 12 gol e sette assist.

È stato un elemento fondamentale nella conquista della Copa Argentina 2023 e ha attirato l'attenzione di club europei. Nel gennaio del 2024, l'attaccante è stato venduto al Benfica. Al club portoghese ha giocato 27 partite, segnando due gol e fornendo un assist. Ora, Rollheiser arriva come il nono rinforzo confermato per la stagione 2025. In precedenza, il Santos FC aveva già annunciato i difensori Luisão e Zé Ivaldo, il terzino destro Leo Godoy, i centrocampisti Thaciano e Álvaro Barreal e gli attaccanti Tiquinho Soares, Neymar Jr e Gabriel Veron".