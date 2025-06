TMW Inter, ecco Luis Henrique: il brasiliano in arrivo in città per la firma sul contratto

Dopo la grande delusione per la batosta in Champions League contro il PSG nella finale di Monaco di Baviera ed in attesa della partenza per gli Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club, l'Inter prova a ripartire e lo fa tramite il mercato, dopo aver definito già da mesi l'arrivo del centrocampista croato Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria.

Già nei giorni scorsi vi avevamo raccontato della definizione dell'accordo con l'Olympique Marsiglia per l'esterno Luis Henrique e ora il brasiliano è pronto a sbarcare in Italia. In queste ore il classe 2001 è atteso a Milano per svolgere l'iter delle visite mediche, con idoneità sportiva, e mettere nero su bianco il suo nuovo accordo coi nerazzurri.

L'operazione col club francese è stata chiusa sulla base di 23 milioni di euro di parte fissa più i consueti bonus a fare da contorno alla trattativa, col giocatore che firmerà un contratto di 4 anni più uno di opzione a 2,5 milioni di euro all'anno. L'idea del club è quella di aggregarlo subito al resto del gruppo in modo da farlo volare negli Stati Uniti per partecipare al Mondiale per Club, con debutto previsto per il prossimo 18 giugno contro il Monterrey alle ore 3 italiane.