AEK Atene, per Livaja è già la migliore stagione di sempre: 14 reti in 34 presenze

Quella in corso è la migliore stagione di sempre di Marko Livaja che ad Atene, sponda giallonera, ha trovato anche quella continuità realizzativa che nelle sue passate esperienze non aveva mai trovato. Dopo i 10 gol nella prima stagione (in 42 presenze) nella passata stagione il croato era salito a 12 reti in 38 partite. Questa sera con la doppietta decisiva in semifinale di Coppa di Grecia, contro l’Aris Salonicco, Livaja si è portato a 14 reti stagionali in 34 presenze e ora punta a migliorarsi ancora magari riuscendo ad arrivare in doppia cifra anche in campionato, dove finora sono otto le reti.