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L'agente di Nico Williams: "È una macchina di Formula 1, l'ho detto al Barcellona"

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 09:27Calcio estero
16.10.2026 09:27Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Felix Tainta, agente di Nico Williams, ha rotto il silenzio durante la sua intervista al podcast Los Fulanos, svelando i dettagli retrostanti al mancato trasferimento dell'esterno al Barcellona nella finestra di mercato del 2025. Il procuratore ha spiegato come l'ala dell'Athletic Club desiderasse compiere il passo successivo per la propria carriera, trasferendosi in una squadra con ambizioni di vertice per la vittoria di grandi trofei, attirando così anche l'interesse di top club del calibro di Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool e PSG.

Il fattore decisivo che ha fatto sfumare il passaggio del classe 2002 in Catalogna è stato tuttavia la mancanza di garanzie concrete riguardo alla sua registrazione nella rosa e al minutaggio effettivo in campo.

"Arriva un momento nella trattativa in cui un giocatore come Nico non può permettersi di rimanere a guardare senza giocare. Nico è una vettura di Formula 1: se vengo a casa tua, non posso accollarmi i tuoi problemi, e l'ho detto chiaramente al Barcellona", ha dichiarato Tainta, aggiungendo: "Abbiamo deciso che, senza garanzie ferree, non potevamo correre il rischio che Nico andasse lì per poi ritrovarsi escluso dal campo, specialmente con un Mondiale alle porte. E al di là della Coppa del Mondo, resta un professionista che ha bisogno di esercitare la propria professione".

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