Il Paris Saint-Germain torna a guardare in direzione di Nico Williams. L'esterno offensivo dell'Athletic Bilbao è uno dei profili che il club francese starebbe valutando in vista della prossima sessione invernale di calciomercato, complice una situazione particolarmente complicata nel reparto offensivo. Gli infortuni di Desire Doue e Khvicha Kvaratskhelia, due elementi importanti nello scacchiere di Luis Enrique, hanno infatti costretto la dirigenza parigina a interrogarsi sull'opportunità di intervenire a gennaio. Secondo quanto riportato da Le Parisien, il nome dell'internazionale spagnolo è presente nella lista dei possibili rinforzi.

PSG, non solo Nico Williams: nel mirino anche Nusa ed Estêvão

Il Paris Saint-Germain è chiamato a valutare le alternative a disposizione di Luis Enrique per affrontare la seconda parte della stagione. La rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata da Doué e i problemi fisici di Kvaratskhelia hanno ridotto le soluzioni offensive a disposizione del tecnico spagnolo, rendendo necessario un ragionamento sul mercato. L'orientamento sarebbe quello di individuare un giocatore offensivo versatile, capace di saltare l'uomo e creare superiorità nell'uno contro uno. Caratteristiche che corrispondono al profilo di Nico Williams, ma anche a quelle di altri due giovani talenti finiti nel radar del club: Antonio Nusa, attualmente al Lipsia, ed Estevao, di proprietà del Chelsea.

La clausola e il contratto fino al 2035: l'Athletic vuole blindarlo

L'eventuale operazione per portare Nico Williams a Parigi non si presenta comunque semplice. Il classe 2002 ha rinnovato il proprio contratto con l'Athletic Bilbao nel luglio 2025, legandosi al club basco fino al 30 giugno 2035. Un accordo di lunghissima durata, accompagnato da un incremento superiore al 50% della precedente clausola rescissoria. Secondo Mundo Deportivo, l'attuale cifra supera i 90 milioni di euro, anche se il valore esatto non è stato comunicato ufficialmente dalla società.

C'è poi un altro elemento da considerare: la volontà del calciatore. Lo scorso ottobre, dopo la partita contro il Getafe, Nico aveva parlato apertamente delle proposte ricevute durante le precedenti finestre di mercato, comprese quelle provenienti da alcuni dei principali club europei: "Ho avuto tantissime offerte, sia nell'ultima estate sia nelle due precedenti. Avrei potuto andarmene, ma ho sempre avuto chiaro che volevo restare qui. Oltre al Barcellona c'erano tante altre squadre in Europa, come PSG e Arsenal, e a tutte ho detto di no".