Anche dalle parti dell'Athletic Bilbao c'è stata attenzione sul fronte mercato. Nelle ultime ore Le Parisien ha inserito Nico Williams tra i nomi vagliati dal PSG per sopperire agli infortuni a lungo termine di Doué e Kvaratskhelia. L'esterno d'attacco spagnolo è stato uno dei protagonisti della vittoria biancorossa contro il Malaga con un gol e un assist.

La dichiarazione

Il campione del mondo è stato interpellato a bordo campo riguardo alla sua situazione sul suo futuro e i rumor circolati. Legato al club da un contratto fino al 2035 e da una clausola rescissoria vicina ai 90 milioni di euro, ha risposto senza entrare nel merito della questione: "Non ho idea di ciò che accade intorno a me, sono concentrato sulle partite e sulla squadra. Voglio continuare a migliorare, acquisire fiducia e far vincere la squadra".

L'analisi dopo gara

Tuttavia, non si è poi sottratto all'analisi della gara vinta contro il Malaga: "Il primo tempo è stato spettacolare da parte di tutta la squadra. Poi ci siamo rilassati, non so cosa sia successo. Dobbiamo fare autocritica perché ci stavano quasi sfuggendo i tre punti. Loro sono rientrati in campo molto aggressivi, ed è qualcosa che non poteva coglierci di sorpresa. Non possiamo regalare due gol". Il Bilbao infatti dal 4-1 nel primo tempo si è visto accorciare a 4-3, trattenendo però il successo tra le mani, senza farselo scappare nel finale. Ma il rischio c'è stato fuori casa.