Ufficiale Altro addio al Liverpool: il ds Schmadtke lascerà al termine del mercato di gennaio

Jorg Schmadtke, direttore sportivo del Liverpool, ha annunciato che lascerà il club al termine del mercato di gennaio. Dopo l'addio di Jurgen Kloop, un'altra notizia inaspettata per i tifosi dei Reds, che stanno vedendo uomini chiave della società lasciare il proprio incarico.

Schmadtke ha salutato così la società inglese: "Il Liverpool è un club molto speciale quindi aver avuto l'opportunità di lavorare qui è stato un grande onore per me, anche se sapevo fin dall'inizio che sarebbe stato solo per un breve periodo. Vorrei ringraziare tutti – la proprietà, l’allenatore, lo staff, i giocatori e i tifosi – per il supporto che mi è stato dato e fare i miei migliori auguri per il resto di questa stagione".

Anche Mike Gordon, presidente del Fenway Sports Group, ha espresso la sua gratitudine nei confronti del direttore sportivo: "Ha dato un contributo prezioso, sia in termini di supporto fornito a Jürgen Klopp che di assistenza e guida fornite al nostro eccezionale dipartimento delle operazioni calcistiche. Oltre a salutarci con il nostro apprezzamento per i suoi sforzi, vorremmo anche cogliere l'occasione per offrire a Jorg e alla sua famiglia i nostri migliori auguri per il futuro".