Ufficiale Un amore eterno: Thiago Silva via dal Porto, torna al Fluminense. Giocherà la Libertadores

"Alcune storie non hanno fine". Comincia con questo titolo il video emozionante del Fluminense per annunciare il clamoroso ritorno di Thiago Silva, difensore 41enne brasiliano reduce da sei mesi al Porto campione di Portogallo con Farioli. L'ex Milan è tornato, o meglio... "Il mostro", come lo hanno soprannominato dalle parti di Rio de Janeiro.

Dopo aver effettuato sondaggi e avviato le trattative, il Fluminense ha raggiunto il suo primo grande obiettivo in questa finestra di mercato estiva. Pochi istanti fa il club brasiliano - in corsa in Copa Libertadores - ha annunciato l'ingaggio del 41enne (compirà 42 anni il 22 settembre), dopo il mancato rinnovo con il Porto. Si tratta della quarta avventura targata Fluzão.

La trattativa era iniziata settimane fa, secondo le indiscrezioni provenienti dal Brasile. La dirigenza tricolore si era messa in contatto con il giocatore e il suo entourage per capire se fosse interessato a tornare al club in questa stagione. Trovandosi in vacanza, non aveva ancora preso una decisione sul suo futuro. Negli ultimi giorni, ha dato il via libera definitivo per l'accordo. Non c'era solo il Fluminense, mentre dal canto suo Thiago Silva non era ancora pronto per appendere gli scarpini al chiodo.