André Onana coinvolto in un incidente, dimesso dall'ospedale: "Non ci sono problemi"

L'ex portiere dell'Inter, André Onana è stato coinvolto in un incidente stradale in Turchia, dopo la vittoria del Trabzonspor contro gli Hearts in Conference League - per 2-0 - di ieri sera, giovedì 23 ottobre. Il portiere camerunese, in prestito dal Manchester United al club turco, stava tornando a casa con la sua famiglia quando un veicolo avrebbe colpito la sua auto da dietro ad alta velocità, provocando un tamponamento sulla strada di Yomra, vicino a Trabzon.

Le parole del presidente del Trabzonspor sull'incidente di Onana

I soccorsi sono intervenuti rapidamente e il portiere 30enne è stato trasportato in ospedale per degli esami, prima di essere dimesso poco dopo. Il presidente del Trabzonspor, Ertugrul Dogan, ha dichiarato ai media locali: “Andre Onana è stato coinvolto in un incidente stradale questa sera. Non ci sono problemi con lui e gli auguriamo una pronta guarigione". Le immagini della scena sembravano mostrare l'auto del portiere con danni sulla parte anteriore e con diversi detriti sulla strada.