Ora è infortunato, ma sarà sempre indispensabile: l'Aston Villa rinnova il contratto di OnanaUfficiale
Michele Pavese
L’Aston Villa blinda Amadou Onana. Il club di Birmingham ha annunciato il rinnovo del contratto del centrocampista belga, arrivato nell’estate 2024 dall’Everton e diventato rapidamente una pedina fondamentale nello scacchiere di Unai Emery.
In poco più di due anni, il classe 2001 ha superato quota 70 presenze con la maglia claret and blue, mettendo a segno sette reti e conquistando un ruolo centrale nelle sfide più importanti, soprattutto nelle notti europee vissute dal Villa negli ultimi mesi.
Il recupero dopo l’intervento al ginocchio
Onana sta completando il percorso di recupero dopo l’operazione al ginocchio per la rottura del legamento (si è infortunato nella sfida contro gli Stati Uniti al Mondiale), ma la società continua a considerarlo una figura chiave per il presente e il futuro del progetto. La sua fisicità, la capacità di recuperare palloni e la presenza nella zona mediana del campo lo hanno reso uno degli elementi più preziosi della rosa.
Il rinnovo conferma la volontà dell’Aston Villa di puntare ancora sul nazionale belga, protagonista di una crescita costante sotto la guida di Emery.