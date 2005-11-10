Incidente stradale per l'ex Inter Onana, la ricostruzione: tamponato da... un tifoso

Disavventura per l'ex portiere dell'Inter André Onana, che nella tarda serata di ieri - giovedì 22 ottobre - è stato coinvolto in un incidente stradale in Turchia, dopo la vittoria del suo Trabzonspor contro gli Hearts in Conference League per 2-0 (gol di Salah e Franculino, con Onana titolare fra i pali).

La ricostruzione dell'incidente

Il portiere camerunese, in prestito dal Manchester United al club turco, stava tornando a casa con la sua famiglia in un'auto guidata da un membro dello staff del club. Come raccolto dalla nostra redazione, un tifoso del Trabzonspor inavvertitamente ha tamponato l'auto di Onana, la quale a sua volta è andata addosso al veicolo che la precedeva.

Nessun danno per Onana, che si è recato in ospedale con la famiglia per controlli di rito, ma è stato dimesso poco dopo. È andata peggio al suo mezzo, che ora è in riparazione e le foto diffuse dai quotidiani locali avevano fatto pensare ad un impatto più grave di quello che non è stato in realtà, anche se l'impatto è stato forte.

L'estremo difensore torna subito ad allenarsi con il resto della squadra dunque. Il tamponamento è avvenuto nella località di Yomra, vicino a Trabzon. Il presidente del Trabzonspor, Ertugrul Dogan, ha dichiarato ai media locali: “Andre Onana è stato coinvolto in un incidente stradale. Non ci sono problemi".