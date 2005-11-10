Arsenal, Saka rischia 6-8 settimane ai box: le 12 partite che può saltare, Real compreso

L'Arsenal teme che Bukayo Saka possa dover rimanere fermo ai box per circa sei-otto settimane a causa dell'infortunio che ha subito contro il Bayern Monaco, mercoledì in Champions League. La preoccupazione iniziale era che il nazionale inglese potesse arrivare fino a otto settimane, ma il club è ancora in attesa di ulteriori controlli per avere un'idea più precisa sui tempi.

Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, in conferenza stampa venerdì ha detto che per Saka fosse ancora difficile stabilire la gravità dell'infortunio. Parlando 24 ore dopo, prima della partita di campionato contro l'Everton, Arteta ha confermato che Saka sarebbe rimasto fuori per "diverse settimane".

"Penso che saranno alcune settimane per quanto riguarda l'entità dell'infortunio, penso che dovremo ripetere i raggi tra una settimana, così da avere dieci giorni per capire l'entità del problema", ha detto lo spagnolo ai microfoni della BBC.

Le partite a rischio per Saka

L'Arsenal affronterà il Fleetwood Town in Carabao Cup, poi lo Slavia Praga in Champions, il Liverpool e l'Hull City in Premier League. Qualora restasse fuori per davvero per 8 settimane, Saka salterebbe anche le gare contro Newcastle, Manchester City, Brentford, Tottenham, Bournemouth e Manchester United. Nel mezzo anche la sfida al Dortmund del 24 novembre e quella al Real Madrid, del 9 dicembre, che dunque è a rischio.