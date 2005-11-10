Bukayo Saka dovrà aspettare ancora prima di tornare a disposizione dell'Arsenal. L'esterno inglese, fermatosi durante la sfida contro il Bayern Monaco dello scorso 21 ottobre, resterà ai box per circa un altro mese. A confermarlo è stato Mikel Arteta, che ha aggiornato sulle condizioni del suo giocatore.

Un infortunio di due mesi

L'infortunio inizialmente avrebbe dovuto costringere Saka a uno stop compreso tra le sei e le otto settimane, ma i nuovi controlli hanno confermato una previsione più lunga. "Abbiamo fatto un altro test, sta evolvendo molto bene. Ma sembra che sarà un infortunio di circa otto settimane. Al momento ne sono passate quattro, quindi manca ancora un po' prima del suo ritorno", ha spiegato Arteta. L'ala destra dell'Arsenal salterà dunque ancora diversi appuntamenti importanti e dovrà assistere da fuori a una fase delicata della stagione.

Niente big match per il talento inglese

L'assenza di Saka pesa soprattutto in vista delle grandi sfide che attendono i Gunners. Il classe 2001 rischia infatti di non essere disponibile contro Manchester City, Tottenham e Real Madrid, partite che potrebbero avere un peso importante nella stagione. L'Arsenal dovrà quindi fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti nel momento più denso di impegni e di tensione.