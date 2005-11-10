Dopo l'Atalanta U23, Bocchetti può ripartire dalla Serie B. Ma in Turchia
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Claudia Marrone
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23.10.2026 11:41Calcio estero
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Dopo l'avventura con l'Atalanta U23 in Serie C, per Salvatore Bocchetti possono aprirsi le porte della Serie B, ma non italiana. Come infatti si legge sul sito del noto giornalista Sky Gianluca Di Marzio, l'allenatore è finito nel mirino dei turchi del Karagumruk, attualmente al tredicesimo posto nella classifica del proprio campionato e senza allenatore, dopo l'addio con Aleksandar Stanojevic.
Da capire, però, se ci saranno le eventuali premesse per poter giungere all'accordo, ma dopo la mancata riconferma da parte del club bergamasco, una nuova avventura potrebbe anche iniziare.
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